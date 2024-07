Política “Hoje, com certeza é o Tarcísio, governador de São Paulo”, diz Romeu Zema, o chefe do Executivo mineiro sobre o “nome mais forte” da direita

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

O próprio Zema já se colocou, em diferentes ocasiões, como possível nome da direita para 2026. (Foto: Gil Leonardi/Gov-MG)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nessa sexta-feira (19) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o nome mais forte da direita para impedir a vitória de candidatos de esquerda na eleição presidencial de 2026. A avaliação foi baseada no cenário atual de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Hoje, com certeza, é o Tarcísio, pela relevância do estado de São Paulo. Algumas pesquisas já apontam o Tarcísio”, disse Zema em conversa com jornalistas noticiada pela imprensa mineira.

O jornal O Tempo aponta, porém, que o governador evitou descartar uma candidatura de Bolsonaro, condenado duas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo Zema, o ex-presidente segue como o melhor nome de direita para a disputa.

O próprio Zema já se colocou, em diferentes ocasiões, como possível nome da direita para 2026. No início de julho, por exemplo, ele afirmou que poderia concorrer caso apareça como postulante mais viável neste grupo político. A afirmação ocorreu durante a participação em uma live para o perfil “Ranking dos Políticos”.

“Nós, governadores de centro-direita, temos conversado muito, temos nos aproximado, e, no que depender de mim, já falei para eles que estarei apoiando o nome que o grupo vier a analisar como aquele que seja o mais viável”, pontuou na ocasião.

Desta vez, porém, o governador de Minas mudou o tom. Ao ser questionado se gostaria de ser o candidato do bolsonarismo no pleito presidencial, ele respondeu que, ““se for para chegar lá de pés e mãos amarradas”, prefere “que outro vá”.

Na mesma live do início do mês, Zema afirmou que, por enquanto, está focado em finalizar o mandato no governo mineiro. Ele confirmou, no entanto, que vai participar ativamente da corrida eleitoral de 2026, independentemente da função que venha a exercer.

Na disputa pela massa de 58 milhões de pessoas que votaram no ex-presidente Bolsonaro em 2022, governadores bolsonaristas, como Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás, são especulados como possíveis postulantes da direita para enfrentar o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade em junho do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o placar de 5 a 2, a Corte entendeu que o ex-presidente praticou abuso de poder político e usou indevidamente meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores às vésperas da campanha do ano passado. Mais à frente, ele também foi condenado por abuso de poder nas comemorações pelo Sete de Setembro em 2022.

Com as decisões, Bolsonaro passou a estar impedido de disputar um cargo público até 2030 e se tornou o primeiro ex-presidente na História a perder os direitos políticos em um julgamento no TSE.

2024-07-19