Mundo Holanda anuncia que vai fechar fronteira contra imigração

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Controles de fronteira começaram em dezembro e durarão seis meses para conter fluxos migratórios, segundo governo holandês, comandando por partido anti-imigração Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Holanda anunciou nesta segunda-feira (11) que vai fechar sua fronteira terrestre com a União Europeia a partir de dezembro. O fechamento ocorrerá a partir de 9 de dezembro e por um período de seis meses para controlar fluxos migratórios para o país, afirmou a porta-voz da ministra da Migração, Marjolein Faber.

A Holanda faz fronteira terrestre com a Bélgica e a Alemanha, ambos países que integram o Espaço Schengen, a zona de livre circulação de cidadãos e mercadorias da União Europeia. Em situações extraordinárias, os países do Espaço Schengen têm autorização para fechar suas fronteiras.

Como fechamento, quem quiser entrar na Holanda terá de passar por controles de fronteira que o governo imporá no período. A medida faz parte de um pacote para conter a imigração do governo do primeiro-ministro, Dick Schoof, que lidera uma aliança de direita no governo desde julho.

O nacionalista Geert Wilders, que faz parte da aliança, se diz antimuçulmano e segue um movimento anti-imigração semelhante ao que ocorrer entre a extrema direita da vizinha Alemanha.

Wilders já se disse contrário a um pacto que a União Europeia tenta fazer para uma política de asilo comum para cidadãos que fogem de guerras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/holanda-anuncia-que-vai-fechar-fronteira-contra-imigracao/

Holanda anuncia que vai fechar fronteira contra imigração

2024-11-11