Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Com a vitória, a Holanda irá enfrentar a Turquia, que surpreendeu ao vencer a Áustria por 2 a 1 nesta terça. Foto: Divulgação Com a vitória, a Holanda irá enfrentar a Turquia, que surpreendeu ao vencer a Áustria por 2 a 1 nesta terça. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Holanda goleou a Romênia por 3 a 0 nesta terça-feira (2), pelas oitavas de final da Eurocopa. Com o resultado, a Laranja Mecânica se classificou às quartas de final da competição continental. Os gols da partida na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, foram marcados por Cody Gakpo e Donyell Malen, duas vezes.

Apesar da forte presença da torcida romena na partida, o apoio da arquibancada não se resumiu no campo. A Holanda foi superior em praticamente todos os minutos e a Romênia, primeira colocada no grupo E, não conseguiu impor seu jogo diante da equipe comandada por Ronald Koeman.

Em partida de um time só, a Laranja Mecânica esteve no último terço do campo na maior parte do jogo, criando chances de gol. A seleção campeã da Eurocopa de 1988 abriu o placar logo aos 20 minutos, com Cody Gakpo, atacante do Liverpool. Ele recebeu passe na esquerda e foi para cima da marcação. O atacante passou por Ratiu e finalizou dentro da área, de perna direita, encontrando o canto do gol.

Gakpo, autor do gol, comandou o jogo para os holandeses e ficou perto de ampliar a vantagem. O atacante até levantou a torcida com mais um gol, mas foi anulado por impedimento.

Durante boa parte da segunda etapa, o duelo esfriou e a bola passou um bom tempo no meio-campo até os holandeses voltarem à ativa. Faltando 7 minutos para o final do jogo e depois de diversas chances criadas, Malen ampliou a vantagem marcando e nos acréscimos, sacramentou o resultado, tirando a chance de uma reviravolta da seleção romena na partida.

Ao marcar um dos gols da Holanda na classificação às quartas, Gakpo assumiu a artilharia da competição ao lado de Mikautadze, da Geórgia, Ivan Schranz, da Eslováquia, e Musiala, da Alemanha, com três gols.

Com a vitória, a Holanda irá enfrentar a Turquia, que surpreendeu ao vencer a Áustria por 2 a 1 nesta terça.

Ficha técnica

Romênia

Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca e Vasile Mogos; Marius Marin; Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Dennius Mann; Denis Dragus. Técnico: Edward Iordanescu

Holanda

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten; Steven Bergwijn, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman

Arbitragem

Felix Zwayer-ALE (árbitro); Stefan Lupp-ALE e Marco Achmüller-ALE (auxiliares); Daniel Siebert-ALE (quarto árbitro); Bastian Dankert-ALE, Christian Dingert-ALE e Jérôme Brisard-FRA (VAR)

