Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

As medidas, apelidadas de "lockdown parcial", entram em vigor nesta quarta-feira (14) e têm validade de quatro semanas Foto: Reprodução As medidas, apelidadas de "lockdown parcial", entram em vigor nesta quarta-feira (14) e têm validade de quatro semanas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Holanda decretou nesta terça-feira (13) medidas para conter a segunda onda do novo coronavírus. Entre as decisões anunciadas pelo primeiro-ministro Mark Rutte, bebidas alcoólicas não poderão ser vendidas depois das 20h (horário local). Além disso, moradores do país não poderão receber mais de três visitantes a cada dia.

As medidas, apelidadas de “lockdown parcial”, entram em vigor nesta quarta-feira (14) e têm validade de quatro semanas e tentam evitar um caos hospitalar na Holanda nesta nova onda da Covid-19, informou o governo. Para o premiê holandês, o país passa por um aumento “bizarramente alto”.

O número de novos casos tem passado de 5 mil por dia, segundo a Universidade Johns Hopkins. Isso é bem mais do que os cerca de 1 mil casos diários no primeiro pico da doença, entre março e abril.

Além disso, continuam em vigor outros decretos para conter o coronavírus, como o uso obrigatório de máscara nas escolas. “Teremos de ser mais duros com nós mesmos”, disse Rutte. Ele não descartou a hipótese de um lockdown completo no país, isto é, restrições ainda mais duras de fechamento quase total das atividades.

“Muitas pessoas não respeitaram as regras e não podíamos fazer nada a não ser intensificar as regras. A chave é o nosso comportamento”, acrescentou o primeiro-ministro.

Na primeira onda, a Holanda rejeitou a estratégia do confinamento completo para conter a doença. O país tem mais de 6,6 mil mortos por Covid-19 desde o início da pandemia.

