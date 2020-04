Polícia Homem acusado de estupro pela Justiça de Rondônia é preso em Soledade, no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Em abordagem, PRF prende acusado de estupro de vulnerável em Rondônia. Foto: PRF/Divulgação Em abordagem, PRF prende acusado de estupro de vulnerável em Rondônia. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

No final da manhã de sábado (11), em abordagem ocorrida no km 246 da BR 386, em Soledade, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem procurado pela justiça.

Durante operação de enfrentamento à criminalidade, os policiais deram ordem de parada ao condutor de um Corsa emplacado em Mato Grosso. Em consulta à documentação do motorista, constatou-se que ele possuía mandado de prisão por estupro de vulnerável, expedido pela Justiça de Rondônia em janeiro deste ano.

O homem tem 42 anos e é natural de Mato Grosso. A vítima do estupro é parente do acusado, havendo, portanto, previsão de aumento de pena. Ele informou aos policiais que estava vindo de Canoas, e tinha como destino Santa Catarina. Dentro do veículo, os agentes federais encontraram uma touca ninja.

O criminoso foi conduzido à polícia judiciária de Soledade, de onde será encaminhado ao presídio.

