Brasil Idoso de 68 anos é a primeira vítima identificada do desabamento de rochas em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

A vítima era natural de Alpinópolis (MG) Foto: Reprodução de TV Polícia Civil identifica mortos após desabamento em Capitólio. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A Polícia Civil confirmou a identidade de uma das pessoas que morreram na tragédia em Capitólio (MG). Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Passos, Marcos Pimenta, trata-se de Júlio Borges Antunes, de 68 anos. Quatro embarcações foram atingidas. Ao todo, 27 pessoas já foram atendidas e liberadas; ao menos duas seguem internadas

A vítima era natural de Alpinópolis (MG). O corpo já foi liberado para a família. Ainda de acordo com o delegado regional, a Polícia Civil ainda trabalha na identificação das outras sete pessoas que morreram no acidente e segue buscando pelas duas pessoas desaparecidas.

Lugar turístico

A região de Capitólio e outras cidades banhadas pelo Lago de Furnas, no Centro-Oeste de Minas, é bastante procurada por turistas por sua beleza natural.

Assim como outras partes do estado, a região tem sido atingida pelas chuvas recentes: na sexta-feira (07), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) havia emitido um alerta de chuvas intensas, que durariam até a manhã de sábado (08).

Neste sábado, Defesa Civil de Minas Gerais havia feito um alerta sobre chuvas intensas e a possibilidade de ocorrências de “cabeça d’água’ em Capitólio, mas não há confirmação que essa foi a causa do acidente. A Marinha disse que investiga o motivo de os passeios serem mantidos.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, Pedro Aihara, explicou que a formação rochosa do local é do tipo sedimentar, o que torna as estruturas dos paredões frágeis, e a quantidade de chuvas agravou a situação por acelerar a erosão

