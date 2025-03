Porto Alegre Homem é executado na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O corpo ainda não foi identificado. Foto: Reprodução O corpo ainda não foi identificado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem foi executado na madrugada desta quinta-feira (6) no bairro Medianeira, na Zona Sul de Porto Alegre. O corpo ainda não foi identificado.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima ocupava um imóvel abandonado na avenida Niterói. Uma mulher também vivia no local, mas ela disse aos policiais que dormia no momento do homicídio e que foi acordada com o barulho de disparos de arma de fogo.

Os disparos de pistola foram efetuados contra vítima na região do tronco. A BM não descarta que a ocorrência tenha relação com o tráfico de drogas. O caso é investigado por agentes do Departamento de Homicídios (DHPP) da Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/homem-e-executado-na-zona-sul-de-porto-alegre/

Homem é executado na Zona Sul de Porto Alegre

2025-03-06