Polícia Homem é morto em troca de tiros na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O crime ocorreu na localidade conhecida como “Buraco Quente”, no Morro Santa Tereza Foto: Reprodução O crime ocorreu na localidade conhecida como “Buraco Quente”, no Morro Santa Tereza. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem foi morto e outros dois ficaram feridos em uma troca de tiros no início da noite desta terça-feira (16), na Zona Sul de Porto Alegre. O crime ocorreu na localidade conhecida como “Buraco Quente”, no Morro Santa Tereza.

Conforme a BM (Brigada Militar), a troca de tiros começou por volta das 18h30min. Um dos homens morreu no local, e outros dois ficaram feridos, sendo encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro.

Ainda segundo a BM, a motivação do tiroteio seria a disputa do tráfico de drogas na região. As identidades dos envolvidos não foram reveladas, e a Polícia Civil irá investigar o caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia