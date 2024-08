Rio Grande do Sul Homem é preso com 32 quilos de maconha na BR-386, em Lajeado

19 de agosto de 2024

Drogas foram localizadas no interior de ônibus na BR-386 Foto: PRF/Divulgação Drogas foram localizadas no interior de ônibus na BR-386. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta segunda-feira (19), um homem com 32 quilos de maconha na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. Os entorpecentes foram localizados no interior de um ônibus abordado na rodovia. O suspeito, um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Durante fiscalização, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) para Porto Alegre. Em duas malas que eram transportadas no bagageiro do veículo, foram localizados 32 quilos de maconha. O dono das bagagens é natural de Novo Hamburgo e não tinha antecedentes criminais.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia. A droga, que poderia produzir mais de 60 mil cigarros de maconha para consumo, foi apreendida.

