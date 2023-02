Porto Alegre Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas perto do Parque da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Captura foi realizada por policiais da Guarda Municipal no viaduto Imperatriz Leopoldina. (Foto: EBC)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (8), nas imediações do Parque da Redenção, em Porto Alegre. A ação foi realizada por agentes da Guarda Municipal, que abordaram o indivíduo após considerarem suspeita a sua atitude nas imediações do viaduto Imperatriz Leopoldina, que faz a ligação entre os bairros Centro Histórico e Farroupilha.

O procedimento de revista realizado pelos policiais acabou mostrando que havia, de fato, razão para a desconfiança, já que o homem escondia porções de crack dentro da boca e carregava consigo dinheiro trocado, característico da venda de entorpecentes a usuários.

Com extensa ficha criminal por esse tipo de crime, ele possuía alvará de soltura expedido no dia anterior. Acabou conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e, após o registro do flagrante, levado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).

“Além da defesa e da conservação do patrimônio público, o patrulhamento permanente nos viadutos auxilia muito no combate à criminalidade”, ressalta o secretário-adjunto da Segurança Pública da capital gaúcha, Comissário Zottis. Ele aproveita para mencionar que denúncias anônimas podem ser realizadas por meio do telefone 153.

Zona Norte

Também nesta quarta-feira, equipes do 20° Batalhão da Brigada Militar (BM) realizaram a prisão de quatro homens por porte ilegal de arma-de-fogo e receptação de automóvel na Zona Norte de Porto Alegre. A captura resultou de operação motivada por informações sobre um roubo de veículo no bairro Marechal Floriano, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha).

A buscas pelo automóvel acabaram revelando a sua localização na Capital, estacionado no bairro Jardim Protásio Alves. Durante o monitoramento do local para se obter a identificação dos criminosos, o veículo passou a ser deslocado rumo ao bairro Rubem Berta.

Houve tentativa de fuga, encerrada com abordagem e prisão dos ocupantes no bairro Mário Quintana. Com eles havia quatro pistolas, 185 projéteis, dez carregadores, capas de colete e placas balísticas e um instrumento para cortar metais.

Litoral gaúcho

No dia anterior, a BM deflagrou em conjunto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul a operação “Retomada 2”, nas cidades gaúchas de Santo Antônio da Patrulha, Osório e Caraá (Litoral Norte). Saldo: a captura de seis pessoas, quatro delas por tráfico de drogas e as outras delas por serem alvo de ordens judiciais.

Também foram apreendidas quase 500 pedras de crack e porções de outras drogas, além de duas espingardas, munição e 28 celulares.

A maioria dos presos foram encontrados em um condomínio residencial em Santo Antônio da Patrulha e que é popularmente conhecido como “Carandiru”, com 240 apartamentos. A primeira fase da operação foi realizada em agosto do ano passado, no combate ao tráfico de drogas dentro do mesmo condomínio. Em Osório, o destino da operação foi a Penitenciária Modulada Estadual.

(Marcello Campos)

