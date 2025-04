Rio Grande do Sul Homem é preso na Serra Gaúcha ao reformar casarão tombado pelo patrimônio histórico e cultual

11 de abril de 2025

Imóvel na avenida Júlio de Castilhos foi construído por imigrante italiano em 1908. (Foto: Divulgação/MPRS)

A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), um homem foi preso em flagrante na cidade de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) ao realizar reforma não autorizada em um sobrado incluído na lista de itens tombados pelo patrimônio histórico e cultural do Município desde 2007. Durante abordagem pela Brigada Militar (BM) no local, ele tentou se refugiar no interior do imóvel, trancando portas e janelas. Em vão.

Trata-se de um dos proprietários da casa, construída para fins residenciais por um imigrante italiano, em 1908, e que pertencente à mesma família desde a década de 1950. O indivíduo foi conduzido a uma Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e acabou liberado após pagamento de fiança, em valor não informado pelas autoridades.

Reincidência

De acordo com a promotora de Justiça Janaína De Carli dos Santos, o mesmo indivíduo já é alvo de investigação do MPRS e inclusive tem histórico recente de multa pela Patrulha Ambiental da BM. A obra no imóvel – localizado na avenida Júlio de Castilhos – também foi embargada anteriormente:

“Ainda assim, o coproprietário estava descumprindo as diretrizes, promovendo uma série de intervenções na fachada e na estrutura, tanto interna quando externamente, sem qualquer projeto arquitetônico com anotação de responsabilidade técnica (ART) e aprovação da prefeitura”. O caso prossegue sob apuração.

(Marcello Campos)

