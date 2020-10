Dentro do atual elenco, Pepê já igualou Diego Souza como jogador com mais gols marcados no clássico. Mas o jogador se destaca não só em clássicos, mas também na temporada. Desde o retorno do futebol, o atacante entrou em campo 16 vezes e marcou seis gols, todos nos últimos oito jogos. Na temporada, é o segundo na artilharia gremista, atrás apenas de Diego Souza.

Os resultados parecem estar correspondendo a expectativa que se criou em cima do jogador após a saída de Everton Cebolinha. Substituto natural do ídolo gremista, Pepê teve a responsabilidade de trazer de volta o sentimento de artilheiro para a torcida gremista. As jogadas individuais, as finalizações certeiras e a habilidade dentro da área traz a semelhança buscada após a saída do Everton.

O técnico Renato Portaluppi, após a partida deste sábado, comentou sobre sua relação com o jovem e como enxerga uma possível saída da joia tricolor: “Acabamos de vender o Everton. Logo em seguida colocamos o Pepê. Está aí, cobiçado pelos clubes europeus. Falo muito com ele, dou muita experiência para ter tranquilidade. As coisas acontecem na hora certa. Recebemos muitas propostas aqui. Passa a ser um problema bom para a direção também. A decisão é deles sobre o que é bom para o clube”.

Apesar do assédio do futebol europeu, o Grêmio bate na tecla de que não fará nenhum negócio de liberação do atleta pelo menos até o final da temporada. O atacante renovou contrato até o fim de 2024, e o tricolor possui 70% dos seus direitos econômicos. Recentemente, o Porto fez uma proposta de 15 milhões de euros por Pepê, que não mudou a ideia da diretoria gremista: “Vou reiterar de forma muito franca as palavras do presidente: nesse momento, ele (Pepê) é inegociável. Porque ele é fundamental para o que temos para o nosso 2020. Qualquer interesse que tiver, só vamos analisar para 2021″, destacou Paulo Luz, vice de futebol após o Grenal 428.