Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Segundo a Brigada Militar, as vítimas foram mortas a tiros na casa onde moravam Foto: BM/Divulgação Segundo a Brigada Militar, as vítimas foram mortas a tiros na casa onde moravam. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um homem de 38 anos matou a sua ex-mulher, de 36 anos, a ex-sogra, de 74 anos, e o ex-sogro, de 73, em São Jorge, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, no início da madrugada desta sexta-feira (22).

As vítimas foram mortas a tiros na casa onde moravam. Depois dos assassinatos, o criminoso se suicidou, conforme a Brigada Militar. Uma espingarda calibre 12 foi apreendida.

A Polícia Civil está investigando as motivações da chacina.

