Rio Grande do Sul Homem mata o irmão trans a golpes de faca na frente da mãe no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Polícia descartou hipótese de o crime ter sido motivado por preconceito Foto: SSP/RS Foto: SSP/RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente um homem suspeito de ter assassinado o irmão a facadas dentro da casa da mãe deles, em Ibiaçá, na Região Norte. O crime ocorreu no último sábado (19).

Segundo a polícia, a vítima era um homem trans de 29 anos. No dia do crime, ele teria ido visitar a mãe, que morava com o irmão, de 21 anos, na comunidade de Divino Faxinal. Após uma discussão, o mais novo esfaqueou a vítima na frente da mulher. Ele fugiu do local e se apresentou à polícia quatro dias depois.

A delegada Alessandra Crestani, que conduz a investigação, diz que está descartada a hipótese de preconceito. Os filhos, que eram de pais diferentes, nunca teriam se dado bem, de acordo com testemunhas.

“Pelos depoimentos, os irmãos nunca se relacionaram bem e um tinha ciúmes do afeto materno dedicado ao outro”, informou a delegada. A Polícia Civil segue investigando o caso.

2025-07-24