Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Vítima trabalhava em empresa que presta serviços de assistência no aeroporto. (Foto: Reprodução)

Um funcionário do Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas (EUA), morreu após ser sugado pelo motor de um avião na última sexta-feira (23). O caso ocorreu por volta das 22h25 no horário local (00h25 em Brasília), quando uma aeronave da Delta Air Lines vinda de Los Angeles acabava de chegar.

O homem, que não teve a identidade divulgada, trabalhava para a Unifi Aviation, que presta serviços de assistência no aeroporto. Em nota, a empresa disse estar “profundamente triste com a perda” do funcionário. “Nossos sentimentos estão com a família do falecido e continuamos focados em apoiar nossos funcionários no local e garantir que eles sejam cuidados durante esse período”.

“Desde nossa investigação inicial, este incidente não estava relacionado aos processos operacionais, procedimentos e políticas de segurança da Unifi”, continuou o comunicado. “Por respeito ao falecido, não compartilharemos nenhuma informação adicional. Enquanto a polícia e outros oficiais continuam investigando este incidente, nós adiamos a eles o fornecimento de mais detalhes.”

De acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), “o voo Delta 1111 estava taxiando para o portão, com um motor ligado naquele momento, e um trabalhador foi sugado por ele (…). O NTSB está em contato com a Delta. Eles estão no processo de coleta de informações”. Ainda não está claro como o funcionário foi sugado para dentro do motor.

Nesse domingo (25), a Delta disse estar com o “coração partido” pela perda de um membro de sua “família da aviação”. “Nossos corações e total apoio estão com suas famílias, amigos e entes queridos durante este período difícil”, disse a companhia.

