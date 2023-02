Rio Grande do Sul Homem morre e quatro pessoas ficam feridas após caírem de ponte em camping no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

O acidente ocorreu quando um cabo se rompeu, provocando o desabamento da estrutura

Um homem de 50 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas ao caírem de uma ponte pênsil no Camping Paraíso Verde, na localidade de Picada Verão, em Sapiranga, no Vale do Sinos, na manhã de domingo (12).

O acidente ocorreu depois que um cabo se rompeu, provocando o desabamento da estrutura. Os feridos – duas jovens de 19 e 21 anos e dois jovens de 23 e 27 anos – receberam atendimento médico e passam bem.

As vítimas são integrantes da mesma família. Todas caíram em um riacho, que está com pouca água devido à estiagem. O local foi interditado para perícia. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, o camping afirmou que “está tomando todas as medidas cabíveis para elucidar as causas e reparar as suas consequências”.

“Estamos colaborando com as autoridades competentes e não medindo esforços para com os familiares das vítimas. Estamos todos enlutados e chocados com o ocorrido. Que Deus abençoe todos os atingidos pelo evento e os conforte”, diz o texto divulgado pelo estabelecimento.

