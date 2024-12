Brasil Homem morre menos de um mês após ganhar prêmio de R$ 201 milhões da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Antonio Lopes, de 74 anos, era pecuarista e trabalhava com compra e venda de gado em fazendas de Mato Grosso. Foto: ABr

O ganhador que levou sozinho mais de R$ 201 milhões no sorteio da Mega-Sena em novembro, morreu nesta quarta-feira (4) por suspeita de mal súbito enquanto fazia um tratamento odontológico em uma clínica de Cuiabá (MT). Antonio Lopes, de 74 anos, era pecuarista e trabalhava com compra e venda de gado em fazendas de Mato Grosso. Ele deixa quatro filhos.

O delegado da Polícia Civil, Edison Pick, informou que está levantando informações junto à clínica para entender qual foi a causa da morte. A morte foi constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Caso tenha sido um mal súbito não é culpa da clínica. Agora precisamos aguardar o exame de necrópsia e o laudo para esclarecer o que de fato aconteceu”, explicou.

O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá. A causa da morte será apontada por perícia solicitada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Antonio Lopes foi vencedor do sorteio 2.795 da Mega-Sena, realizado no dia 9 de novembro, em São Paulo. Ele acertou as seis dezenas do sorteio com uma aposta simples, de R$ 5. O prêmio foi retirado no dia 11 do mesmo mês. Veja os números sorteados na oportunidade: 13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55. O prêmio pago a Antonio foi um dos 10 maiores da história. A lista considera os concursos regulares da Mega — ou seja, não inclui a Mega da Virada.

Segundo a lotérica que registrou o bilhete, o cliente fez uma aposta simples, com apenas seis dezenas, e pagou R$ 5 pelo bilhete. Nesse caso, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Bolão vencedor

Nesta terça (3), o sorteio do concurso 2.803 da Mega-Sena foi realizado em São Paulo e um bolão feito na cidade de Araras (SP) acertou as seis dezenas. Com isso, vai levar sozinho o prêmio de R$ 74.745.172,19. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bolão teve apenas seis dezenas escolhidas e três cotas. Os números sorteados foram: 01 – 20 – 32 – 43 – 57 – 59.

Com 5 acertos, 40 apostas ganhadoras vão receber R$ 100.231,07. Já com 4 acertos, 4.013 apostas levarão pra casa R$ 1.427,23. O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (5), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

