27 de dezembro de 2022

O suspeito tem 31 anos e possui mandado de prisão preventiva expedido pela lei Maria da Penha. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu nesta terça-feira (27) na Orla do Guaíba um homem que estava foragido da justiça. A atitude suspeita levou os agentes até as margens do lago para fazer a abordagem. O suspeito tem 31 anos e possui mandado de prisão preventiva expedido pela lei Maria da Penha. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

“Durante a revista, constatamos que ele estava sendo procurado pelo crime de violência doméstica contra a mulher. Além da defesa do patrimônio público, este patrulhamento permanente na Orla também auxilia muito no combate à criminalidade”, disse o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Na Orla, a Guarda Municipal opera de forma efetiva com um posto avançado da corporação, situado no trecho 1. A unidade também dispõe de uma rede de câmeras de segurança. O patrulhamento diário é realizado com veículos automotores, quadriciclos e bicicletas na região.

Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone 153 da Guarda Municipal.

