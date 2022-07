Porto Alegre Homem que matou amigo é condenado a mais de 18 anos de prisão em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

O juiz Thomas Schons presidiu o júri que condenou o criminoso

Um homem acusado de matar o próprio amigo, em Porto Alegre, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 18 anos e 9 meses de prisão. O crime ocorreu em 28 de agosto de 2011, no bairro Anchieta.

O Conselho de Sentença considerou, na quinta-feira (14), Charles Corrêa Dornelles culpado pelo crime de homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima) de Fayberson Chavero Duarte. O júri foi presidido pelo juiz Thomas Vinícius Schons, um dos novos magistrados que tomaram posse no início deste mês no Judiciário gaúcho.

Ao aplicar a pena, o juiz considerou a “maior reprovabilidade social da conduta pelo fato de o réu ter ceifado a vida do próprio amigo, bem como o local, horário e quantidade de disparos efetuados, evidenciando a audácia e o desprezo pelas normas mais básicas de conduta em uma sociedade que se quer minimamente organizada”.

Schons também destacou “as consequências gravosas decorrentes de a vítima ter deixado um filho em tenra idade, prejudicando o sustento familiar e o desenvolvimento da criança”.

O magistrado determinou a imediata execução da pena. “O Conselho de Sentença é soberano e só há possibilidade de modificação de suas conclusões se houver nulidade ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, disse o juiz. Cabe recurso da decisão.

O crime

Charles e Fayberson eram amigos e foram a uma festa juntos no dia do homicídio. Depois, eles deixaram o local para ir a outro evento e, no caminho, tiveram uma discussão. Charles teria sacado uma arma e alvejado Fayberson com diversos disparos.

