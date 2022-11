Polícia Homem que matou gay a facadas na beira da praia de Tramandaí é condenado a 20 anos de prisão

Por Marcelo Warth | 12 de novembro de 2022

A vítima de homofobia tinha 44 anos Foto: Reprodução A vítima de homofobia tinha 44 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Tribunal do Júri da Comarca de Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, condenou um homem que matou um gay a facadas e roubou o celular de um motorista de ônibus no município, durante a temporada de verão de 2017.

O juiz Gilberto Pinto Fontoura, que presidiu o júri, definiu a pena do assassino em 20 anos de reclusão: 16 anos pelo homicídio e quatro pelo roubo.

Os crimes aconteceram em 5 de fevereiro de 2017, perto do Terminal Turístico de Tramandaí. De acordo com a acusação, o réu teria percebido que um homem que caminhava na beira da praia era gay e, por isso, o golpeou com uma faca. A vítima de homofobia era garçom e tinha 44 anos. O homem morava em Porto Alegre.

O assassino, morador de Tramandaí, tinha 20 anos na época do homicídio. No julgamento, os jurados acataram a tese de que o crime foi cometido com as qualificadoras de motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, golpeada de surpresa.

Depois do assassinato, o criminoso roubou o celular de um motorista que descansava dentro de um ônibus de excursão. O homem foi esfaqueado na mão e no abdômen, mas sobreviveu. O julgamento do caso ocorreu na quinta-feira (10).

