Mundo Homem que matou menino de 14 anos em Londres com espada de samurai tem nacionalidade brasileira

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

O crime aconteceu na terça-feira. Foto: Reprodução

Um homem hispano-brasileiro de 36 anos, detido após realizar um ataque com uma espada de samurai que resultou na morte de um adolescente de 14 anos em Londres, na Inglaterra, foi acusado de assassinato pela polícia.

Marcus Aurelio Arduini Monzo, que tem nacionalidade brasileira e espanhola, foi apontado como responsável pela morte de Daniel Anjorin nos eventos ocorridos na terça-feira, disse a Scotland Yard em comunicado.

O crime aconteceu na terça-feira (30) de abril, em Hainault, no nordeste de Londres. Monzo estava dirigindo uma van e entrou com o veículo numa casa no bairro da periferia de Londres.

Logo depois, ele saiu do veículo com uma espada de samurai e passou a atacar pessoas que estavam no local. O menino Daniel Anjorin, de 14 anos, que estava indo para a escola, foi atingido pela espada. Ele foi levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem atacou ainda outras quatro pessoas: dois moradores da região e dois policiais. Monzo foi preso e está programado para comparecer perante a justiça na quinta-feira.

“Estamos começando a entender o que aconteceu na terça-feira”, mas a investigação é “complexa devido ao número de cenas do crime, evidências forenses, horas de gravações de vigilância por vídeo e testemunhas com as quais precisamos falar”, explicou nesta quarta-feira em comunicado o inspetor-chefe Larry Smith, encarregado da investigação.

Na terça, a polícia recebeu uma ligação “pouco antes das 07:00″ locais, depois que vários testemunhas viram uma van colidir com uma cerca perto de uma estação de metrô na área de Hainault, em Londres.

“Um homem de 33 anos foi atropelado (pela van) e então atacado pelo suspeito, sofrendo ferimentos no pescoço”, detalhou o responsável pela investigação.

Depois, um homem de 35 anos sofreu “lacerações no braço” após ser agredido, antes de o suspeito atacar o menor Anjorin, que morreu devido aos ferimentos pouco depois de ser levado para o hospital.

A polícia chegou ao local do incidente 12 minutos após a primeira chamada de emergência e tentou neutralizar o suspeito com spray incapacitante e uma pistola elétrica, sem sucesso.

O suspeito feriu gravemente dois policiais e “fugiu novamente antes de ser cercado por outros agentes”, sendo finalmente detido 22 minutos após a primeira chamada.

De acordo com as verificações iniciais, a polícia não tinha conhecimento de que o homem estivesse envolvido em incidentes anteriores e descartou, por enquanto, um motivo terrorista.

Os eventos ocorreram em um contexto de aumento nos ataques com armas brancas no Reino Unido e dois dias antes das eleições locais na capital britânica, onde a oposição conservadora critica severamente o histórico de segurança do prefeito trabalhista Sadiq Khan.

