Polícia Homem que matou três pessoas em bar é condenado a mais de 54 anos de prisão em Alvorada

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

O crime ocorreu no dia 3 de dezembro de 2017 Foto: Divulgação

Um homem foi condenado a 54 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por três homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio em um bar em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os assassinatos ocorreram em dezembro de 2017.

A sessão do júri, presidida pelo juiz Marcos Henrique Reichelt, foi realizada na terça-feira (11) com o depoimento da vítima sobrevivente. Um dos mortos foi atingido com três tiros no tórax. Os outros dois foram alvejados na cabeça. Diversos tiros foram disparados no estabelecimento comercial.

“Verifico que a culpabilidade do agente, tida como grau de reprovação de seu agir, desborda do ordinário, tendo em vista o elevado intento homicida do réu. Tal circunstância evidencia grande desprezo do acusado à vida humana, superior aos estreitos limites típicos do crime de homicídio”, afirmou o juiz.

O réu já estava preso preventivamente. Cabe recurso da decisão.

Sobre o crime

O crime ocorreu no dia 3 de dezembro de 2017, por volta das 21h, na Vila Tijuca, em Alvorada. Conforme a denúncia, o assassino entrou em um bar e efetuou disparos de arma de fogo contra as três vítimas fatais. No passado, havia um desentendimento entre o criminoso e os mortos. Os disparos atingiram uma quarta pessoa, que sobreviveu.

