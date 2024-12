Notícias Homenagem à primeira-dama Janja teve a presença de ministros do Executivo e do Judiciário

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Tributo é justificado pela atuação contra a fome e o apoio a pautas progressistas. (Foto: Reprodução)

A primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, foi homenageada na noite dessa sexta-feira (6), em São Paulo, em evento realizado pelo grupo Prerrogativas, que reúne advogados e pesquisadores da área do Direito próximos ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com ingressos vendidos a R$ 650, a confraternização de fim de ano do grupo reuniu ministros, desembargadores, integrantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de outras Cortes.

Coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho falou sobre a escolha de Janja como homenageada: “A homenagem é pelo compromisso dela com um sistema de justiça mais inclusivo, mais diverso e mais representativo da nossa sociedade. Janja é uma aliada em pautas como sustentabilidade e feminismo e carrega dentro dela o espírito da advocacia, que é o senso de justiça”.

Durante a homenagem, Janja recebeu gérberas, flores do campo e uma poesia que a descrevia como “mulher de luta, dona de si, que tira suas próprias conclusões”. Em seu discurso, ela relembrou os dias em que Lula esteve preso e atribuiu seu nervosismo ao fato de nunca ter discursado com o presidente na plateia.

“Sem anistia”

Durante o evento, o grupo adotou o lema “sem anistia”, cobrando punições aos envolvidos na trama golpista investigada pela Polícia Federal que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas, incluindo militares de alta patente. Segundo o grupo, é necessário dar uma resposta à altura, respeitando o devido processo legal, para preservar a democracia brasileira.

Apenas Janja, entre os membros do governo, discursou no palco. Lula acompanhou a homenagem em silêncio, de cima do camarote e acompanhado de ministros como Fernando Haddad e Anielle Franco. Juscelino Filho (União Brasil), ministro das Comunicações, representante da coalizão pela governabilidade no Congresso, surpreendeu ao fundo.

“Esse foi um ano difícil, mas também foi um ano que a gente está colhendo muitas sementes”, disse a primeira-dama. “Se tem uma palavra que pode definir e fechar esse ano de 2024 é esperança por um país mais justo, solidário e igualitário.”

Para ela, um dos maiores legados do governo foi a “Aliança Global contra a Fome e a Pobreza”, lançada por Lula na Cúpula do G20, em novembro. A homenagem a Janja também ocorreu pela campanha feita por ela para que Lula indicasse integrantes do Prerrogativas para os tribunais.

Saiba mais

O Prerrogativas surgiu em 2014, a partir de um grupo de advogados que não concordavam com os questionamentos levantados pelo candidato Aécio Neves (PSDB) ao resultado eleitoral daquele ano, com a reeleição de Dilma Rousseff (PT). O “Prerrô”, como é conhecido, ganhou notoriedade ao criticar a Operação Lava Jato, protagonizada pelo ex-juiz Sergio Moro e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, sob o argumento de que ela tinha viés político e atropelava garantias.

Prefeito do PL

Um integrante do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a atenção na festa promovida pelo grupo Prerrogativas em homenagem à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na noite desta sexta-feira, 6, em São Paulo. Era o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido pelas iniciais de seu nome, JHC.

A presença de JHC na confraternização de fim de ano de um grupo de advogados ligados à esquerda, porém, não foi à toa. O prefeito é cabo eleitoral da tia, a procuradora Marluce Caldas, que integra a lista tríplice com nomes de candidatos do Ministério Público às vagas de ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Há também uma segunda lista para o STJ, composta por três desembargadores federais. As escolhas serão feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que envia todos os nomes para aprovação do Senado. Janja também tem exercido influência sobre Lula para essas escolhas, principalmente de mulheres.

O deputado Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil que se aproximou dos petistas desde que foi preterido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), para sua sucessão, também marcou presença na homenagem a Janja. Elmar estava acompanhado do titular das Comunicações, Juscelino Filho, seu indicado no governo Lula e um dos nomes que podem ser substituídos na reforma ministerial do próximo ano.

