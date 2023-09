Grêmio Homens armados com faca invadem festa da escolinha de futebol do Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Os criminosos roubaram faixas do Grêmio e bandeiras Foto: Reprodução/Grêmio Os criminosos roubaram faixas do Grêmio e bandeiras (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

Uma festa da escola de futebol do Grêmio foi invadida por um grupo de criminosos armados no sábado (23). O ambiente é localizado no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, os criminosos roubaram uma faixa, bandeira e renderam os seguranças para adentrar o evento.

Os suspeitos ainda não foram identificados e localizados. O grupo fugiu pela avenida Diário de Notícias. No sábado acontecia uma festa de franquias da escola em homenagem aos 120 anos do clube gaúcho. Segundo a Brigada, a polícia foi acionada depois que os indivíduos haviam fugido. Quatro funcionários foram ameaçados e rendidos pelo grupo criminoso.

Segundo a Brigada Militar, alguns membros do grupo teria entrado no ambiente pelo lado que faz divisa com o Guaíba e o outro pelo portão principal. Além disso, os criminosos ainda depredaram o ambiente.

A investigação ainda acredita que o roubo tenha ligação com um furto de uma faixa do Inter que teria sido roubada por uma torcida organizada gremista. Ainda não é confirmada a hipótese.

Veja na integra a nota do Grêmio

“O Grêmio repudia de forma veemente a invasão ocorrida neste sábado no CT do Cristal, local que abriga a nossa Escola e recebe crianças de todas as idades diariamente. Na ocasião, dezenas de pessoas, algumas armadas com faca, renderam os seguranças do local e levaram faixas que decoravam o CT.

Informamos, também, que o Clube protocolou um boletim de ocorrência e enviou imagens de câmera de segurança para que o ato de violência seja investigado pelas autoridades competentes e os responsáveis punidos. Que atos como esse não se repitam. Futebol, ainda mais quando lidamos com crianças, tem de ser um ambiente de alegria e paz”.

