Rio Grande do Sul Horário estendido aumenta atendimentos na Unidade de Saúde Glória

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

A Unidade de Saúde Glória está atendendo com horário ampliado os cerca de 11 mil moradores do bairro desde a primeira semana de janeiro. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o número de acolhimentos aumentou de 1.365, em janeiro de 2019, para 1.814, no mesmo período deste ano, o que representa crescimento de 24%. O horário de funcionamento do posto agora é das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia, com quatro equipes de saúde da família e duas de saúde bucal.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou a unidade na sexta-feira (14), para conversar com os profissionais e a comunidade. “O novo conceito de gestão de saúde do Município possui metas de produtividade e resultados para atender aos cidadãos de forma mais eficiente”, enfatiza.

O horário prolongado, segundo a prefeitura, faz parte da política da atual gestão, com foco na priorização de serviços essenciais. Além das dez unidades já com funcionamento diário sem interrupção ao meio-dia, com turnos até as 19h ou 20h, outras sete só fecham às 22h. Até o fim de março, 32 postos terão atendimento até as 20h.

“Hoje é possível oferecer consultas sem necessidade de agendamento na Unidade Glória. Isso é uma realidade e já beneficia os usuários que utilizam o posto como referência há 42 anos”, destaca o secretário municipal adjunto de Saúde, Natan Katz.

O gerente do posto, Márcio Haubert, explica que o acesso aos pacientes é o principal diferencial do modelo de gestão. “Trabalhamos hoje com todas as equipes completas e conseguimos atender a todos os pacientes no mesmo dia. O tempo para consultas caiu de 30 dias, ou mais, para apenas duas horas”, conta o enfermeiro. “Além de facilitar o acesso, o serviço ficou mais ágil principalmente para os moradores do bairro, que são as peças mais importantes do processo”, acrescenta a médica da família Luíli Cristine Rocha.

Na US Glória, as equipes são formadas por quatro enfermeiros, quatro médicos, sete técnicos em enfermagem, dois dentistas, dois auxiliares de saúde bucal, nove agentes comunitários de saúde e um auxiliar de higienização. A instituição parceira na contratualização da unidade é o Divina Providência.

Unidades com funcionamento das 8h às 22h

– Modelo (Região Central)

– Tristeza (Região Sul/Centro Sul)

– Diretor Pestana (Região Noroeste/Humaitá – Navegantes/Ilhas)

– Ramos (Região Norte/Eixo Baltazar)

– São Carlos (Região Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Primeiro de Maio (Região Glória/Cruzeiro/Cristal)

Unidades com funcionamento das 8h às 20h

– Santo Alfredo (Região Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Lami (Região Restinga/Extremo Sul)

– Vila Jardim (Leste/Nordeste)

Unidades com funcionamento das 7h às 19h

– Glória (Região Glória/Cruzeiro/Cristal)

– Moab Caldas (Região Glória/Cruzeiro/Cristal)

– Guarujá (Região Sul/Centro Sul)

– Campo Novo (Região Sul/Centro Sul)

– Moradas da Hípica (Região Sul/Centro Sul)

– Farrapos (Região Noroeste/Humaitá/Navegantes/Ilhas)

– Campo da Tuca (Região Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Macedônia (Região Restinga/Extremo Sul)

– Assis Brasil (Norte/Eixo Baltazar)

– Cristal (Glória/Cruzeiro/Cristal)

– Ernesto Araújo (Leste/Nordeste)

– Mapa (Partenon/Lomba do Pinheiro)

– Nossa Senhora de Belém (Glória/Cruzeiro/Cristal)

