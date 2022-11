Rio Grande do Sul Servidores estaduais do RS terão que compensar as horas não trabalhadas durante os jogos do Brasil na Copa

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

A medida consta no Decreto 56.735, publicado no Diário Oficial do Estado Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini A medida consta no Decreto 56.735, publicado no Diário Oficial do Estado. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, o expediente nos órgãos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Rio Grande do Sul poderá ser encerrado duas horas antes do início das partidas. A medida consta no Decreto 56.735, publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (17).

Fica facultado aos agentes públicos aderirem ao horário excepcional. Os servidores que adotarem a saída antecipada dos seus locais de trabalho deverão compensar as horas não trabalhadas até 30 de junho de 2023. Quem não compensar terá desconto proporcional na sua remuneração.

O decreto, assinado pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, assegura a continuidade dos serviços considerados essenciais, mesmo durante a excepcionalidade do expediente.

Escolas

No caso da rede estadual de ensino, a Secretaria da Educação orientou que, nos dias de jogos do Brasil na Copa, as atividades devem ser realizadas normalmente até o horário das partidas. Cada escola pode se organizar, conforme as suas estruturas e possibilidades, para proporcionar aos estudantes que assistam aos jogos no ambiente escolar.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa:

24/11 (quinta-feira), 16h: Brasil x Sérvia

28/11 (segunda-feira), 13h: Brasil x Suíça

02/12 (sexta-feira), 16h: Brasil x Camarões

