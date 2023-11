Brasil Hospedagem, regularização de documento e vacinas: saiba o que será oferecido a brasileiros resgatados de Gaza

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Os brasileiros e seus familiares palestinos chegam nesta segunda (13) ao Brasil. (Foto: Reprodução)

Os brasileiros retirados neste domingo da Faixa de Gaza, que devem chegar ao Brasil na noite de segunda-feira, terão direito a diversos serviços. Além de acomodação, eles também vão ter apoio para regularizar sua situação no País, acesso a programas sociais e ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram resgatadas 32 pessoas. Nos casos que forem necessários, o governo vai oferecer acesso a documentação, como carteira de identidade e de trabalho.

Assim que chegaram ao Brasil, eles ficarão hospedados em uma estrutura da Aeronáutica, em Brasília, por dois dias. Lá, receberão também cuidados médicos, imunização e apoio psicológico.

Parte dos brasileiros já têm local para ficar depois disso. Cerca de metade do grupo, contudo, não tem onde ficar, e serão direcionados para um abrigo do governo no interior de São Paulo, sem um prazo máximo de permanência.

Apoio

“Na chegada ao Brasil há todo um esquema de recepção e depois de contato com famílias. Existe também a disponibilização de abrigos em que poderão ficar hospedados até o momento necessário”, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em entrevista coletiva neste domingo.

De acordo com Vieira, os ministérios do Desenvolvimento Social e da Casa Civil irão oferecer apoio.

“O Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a Casa Civil, tem esse sistema de apoio, de acolhimento, que será disponibilizado, (fornecendo) identidade, permissão de trabalho, acesso ao SUS, acesso à toda rede de apoio social para os refugiados”, informou o chanceler.

Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), o secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Augusto Botelho, reiterou que a ajuda vai se estender pelo período que for preciso.

“Estamos preparados para o tempo que for necessário, para que essas pessoas possam se integrar ao nosso país. Não há prazo limite fixado. Estamos prontos para recebê-los da melhor forma. Eles ficarão em um local com longa experiência de acolhimento de refugiados da forma mais completa, mais digna, sem prazo”, afirmou.

Lula celebra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou neste domingo na rede X (antigo Twitter) a chegada ao Egito do grupo de brasileiros que estava na Faixa de Gaza e desejava atravessar a fronteira, parabenizando o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira (FAB) “pela dedicação e competência exemplares na Operação Voltando em Paz”.

A saída do grupo de Gaza ocorreu após uma longa espera desde o início do conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, em 7 de outubro, e na sequência de uma tentativa frustrada na última sexta-feira, quando a fronteira foi novamente fechada antes da reabertura neste domingo.

Agora, a expectativa é de que eles cheguem ao Cairo por volta das 20h, no horário local (15h em Brasília). De acordo com a FAB, a previsão de decolagem é na segunda, às 11h50, no horário local (6h50 em Brasília). Estão previstas paradas em Roma (Itália), Las Palmas (Espanha) e na Base Aérea do Recife, com expectativa de chegada às 23h30, horário de Brasília. Ainda não há definição se Lula vai se encontrar com o grupo em algum momento.

