Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Os hospitais do GHC (Grupo Hospitalar Conceição) e o Hospital de Clínicas, em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, deixarão de atender, a partir desta quinta-feira (02) pacientes com sintomas leves de síndromes gripais. Os locais serão destinados ao atendimento de casos de alta complexidade e estado crítico de saúde e internação de pacientes graves.

Pacientes com sintomas gripais leves devem procurar preferencialmente unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde e as unidades de turno estendido. Fora do horário de funcionamento das unidades de saúde, a indicação é de busca pelas unidades de Pronto-Atendimento da cidade para o primeiro atendimento.

O diretor da Assistência Hospitalar da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), João Marcelo Fonseca, lembra que os hospitais de Pronto Socorro e Cristo Redentor não atendem pacientes com sintomas gripais.

“Todos os esforços da secretaria são para garantir o atendimento adequado para os pacientes nas situações de necessidade. Pacientes politraumatizados precisam do atendimento no Cristo Redentor e HPS, e o Hospital de Clínicas e do GHC são referências para casos mais graves, incluindo Covid-19”, explica.

O Conceição mantém uma tenda na av. Francisco Trein, 326, no bairro Cristo Redentor. Chamada de Central de Triagem Covid-19 do Grupo Hospitalar Conceição, oferece atendimento diário das 8h às 22h para pacientes suspeitos de coronavírus, para avaliação de risco. Os que necessitam de internação são encaminhados para o Hospital Conceição, os que não têm gravidade recebem orientações para o retorno ao domicílio.

Tendas também estão instaladas no lado externo dos Prontos-Atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul. Nesses três locais, o atendimento prestado nas estruturas externas correspondeu a 30% de todo o atendimento dos serviços, entre os dias 24 e 30 de março.

