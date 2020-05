Notas Brasil Hospitais de campanha de SP registram 13 mortes

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Desde que foram criados, os hospitais de campanha da cidade de São Paulo registraram 13 mortes por coronavírus. Desse total, 12 ocorreram no hospital do Anhembi e uma no do Pacaembu, primeiro hospital inaugurado em São Paulo, no dia 6 de abril. O hospital do Ibirapuera é o mais novo deles, inaugurado na última sexta-feira (1).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil