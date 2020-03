Notícias Hospitais gaúchos começam a receber novos leitos de UTI para pacientes de coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

No âmbito do plano de contingência do governo gaúcho para frear o avanço do coronavírus e ampliar a rede de atendimento a novos pacientes da doença, o Hospital Universitário de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) recebeu do Ministério da Saúde um lote de dez leitos com equipamentos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Outras 30 unidades são aguardadas para os próximos dias no Hospital de Clínicas de Passo Fundo (2o) e no Hospital São Vicente de Paulo, de Osório (1o).

“Temos 30 leitos que começam a ser implantados nos hospitais, os dez primeiros foram implantados no Hospital de Canoas”, enumerou o governador Eduardo Leite. “Teremos novos leitos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e outros espalhados pelo Estado, chegando a 216 novos leitos.”

A nova ala da instituição hospitalar de Canoas já deve estar apta a entrar em funcionamento a partir desta semana. Dentre os itens abrangidos estão camas hospitalares, ventiladores pulmonares, monitores de beira de leito, cama-bomba para mediação e bomba para dieta.

O governador também informou que os técnicos do Lacen (Laboratório Central do Estado) estão trabalhando de forma ininterrupta (não houve folga nesse final de semana, por exemplo) para zerar toda demanda de exames para confirmação de novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul.

“Nesta segunda-feira teremos os editais publicados para contratação de 37 novos profissionais de saúde, 17 especialistas e 20 médicos que vão dar suporte”, prosseguiu. “Hoje temos 40 médicos-regulares e vamos aumentar esse contingente para 60”.

O chefe do Executivo ressaltou, ainda: “Passaremos a fazer nossa busca ativa, para monitoramento dos casos de internação por coronavírus, também na rede privada, pelos diversos hospitais no Rio Grande do Sul, a fim de acompanhar a evolução hospitalar destes pacientes.”

