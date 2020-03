Brasil Hospital confirma quinta morte por coronavírus em São Paulo; são sete no Brasil

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Informação foi divulgada nesta quinta-feira (19) pela Prevent Senior Foto: Reprodução Informação foi divulgada nesta quinta-feira (19) pela Prevent Senior. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A rede Prevent Senior diz ter registrado nesta quinta-feira (19) a quinta morte pelo coronavírus em São Paulo. A operadora de saúde não informou em qual hospital ocorreu a morte. Até a última atualização desta reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde não havia confirmado essa informação.

A operadora não revelou mais informações sobre o perfil do paciente, mas informou que 33 pacientes estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que 12 tiveram exames confirmados para a doença Covid-19. Os outros 21 aguardavam o resultado do exame até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Prevent Senior diz ainda que há 90 pacientes “em acomodação apartamento, sendo 16 positivos para Covid-19 e 74 aguardando resultado do exame”. Ao todo, o País vai a sete casos de morte em decorrência do Coronavírus no Brasil. No Rio de Janeiro, duas mortes foram confirmadas nesta quinta-feira.

O primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo vírus (Sars-Cov-2) foi confirmado na terça-feira (17) na capital paulista. Já no começo da tarde de quarta-feira (18) outras duas mortes foram registradas por uma rede de hospitais particulares de São Paulo, e os registros foram confirmados pela secretaria.

O Estado de São Paulo também registra 240 casos confirmados da doença, segundo balanço de quarta-feira. Trata-se de um aumento de 46% em relação ao balanço anterior, que confirmava 164 casos. Desses 240 casas, 214 estão na cidade de São Paulo, 6 em São Caetano do Sul, 6 em Santo André e 3 em São Bernardo do Campo.

Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Cotia, Barueri, Guarulhos, Mauá, Santana do Parnaíba, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto e Jaguariúna registram um caso confirmado cada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário