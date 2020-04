Rio Grande do Sul Hospital de Alvorada anuncia novos leitos e mais respiradores

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

A instituição de saúde já conta com um hospital de campanha Foto: Divulgação A instituição de saúde já conta com um hospital de campanha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A direção do Hospital de Alvorada, vinculado ao Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, anunciou as obras de readaptação dos leitos, que estão sendo preparados, em fase final, para receber os pacientes de Covid-19.

Segundo a direção do hospital, além dos leitos já disponíveis, estão sendo montados outros cinco novos. A instituição de saúde já conta com novos respiradores e aguarda receber, nas próximas semanas, mais alguns que estão sendo consertados, em uma parceria com a GM (General Motors).

A instituição já conta com um hospital de campanha, montado pela prefeitura de Alvorada, em uma área anexa ao hospital, para averiguar e monitorar as pessoas que apresentem algum sintoma respiratório ou Covid-19.

A Câmara Municipal e a prefeitura estão realizando reuniões quinzenais com a direção do hospital para averiguar a situação da cidade frente a essa pandemia.

