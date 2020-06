Rio Grande do Sul Hospital de campanha de Gravataí começa a funcionar para o tratamento de pacientes com o coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A estrutura de aproximadamente 400 metros quadrados foi montada nos fundos do Hospital Dom João Becker Foto: Divulgação/Santa Casa A estrutura de aproximadamente 400 metros quadrados foi montada aos fundos do Hospital Dom João Becker. (Foto: Divulgação/Santa Casa) Foto: Divulgação/Santa Casa

A cidade de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, conta, a partir desta quarta-feira (10), com um hospital de campanha para tratamento de pacientes com a Covid-19.

A estrutura de aproximadamente 400 metros quadrados foi montada nos fundos do Hospital Dom João Becker. No ambiente, haverá central de triagem, consultórios, sala de medicação, coleta de exames, posto de enfermagem e dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O hospital de campanha servirá como referência para todos os pacientes com sintomas gripais e respiratórios, em Gravataí.

A projeção é que a estrutura temporária seja mantida por um período de cinco meses, com custo estimado em até R$ 9,5 milhões. O valor, que será custeado pela prefeitura de Gravataí, compreende investimentos em equipamentos, mobiliários, recursos humanos, insumos hospitalares, exames e todas as despesas oriundas da prestação de serviço.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, mantenedora e administradora do Hospital Dom João Becker, será responsável pela gestão do hospital de campanha. Todos os equipamentos de terapia intensiva que forem adquiridos ficarão, futuramente, como recurso disponível para o município.

Gravataí registrou nesta terça-feira (09) 13 novos casos de Covid-19, totalizando 144 casos confirmados na cidade. Até o momento o município contabiliza cinco óbitos em decorrência da doença.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul