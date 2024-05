Acontece Hospital de Campanha da Marinha inicia atendimentos em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

O Hospital de Campanha (HCamp) da Marinha do Brasil, instalado em Guaíba, iniciou os atendimentos ao público nesta quinta-feira (9). A estrutura conta com mais de 40 leitos, incluindo os de internação de curta permanência, estabilização de pacientes (com respiradores, desfibriladores e monitores) e os voltados para procedimentos cirúrgicos leves (sutura e curativos). Estão sendo disponibilizados atendimentos nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia e Cirurgia Geral, empregando 43 militares da área da saúde, como médicos, enfermeiros e psicólogo.

O HCamp está aberto todos os dias, das 8h às 17h, na Avenida Nestor de Moura Jardim, 417, Parque 35, em Guaíba. Em seu primeiro dia completo de funcionamento, foram contabilizados 92 atendimentos clínicos e a remoção de uma paciente com infarto agudo do miocárdio.

O Terceiro-Sargento (Fuzileiro Naval) Adolfo Ludegards é um dos que deixaram São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no início desta semana, a fim de somar-se aos esforços da Marinha no local. Há 11 anos servindo à Força Naval, o militar afirma que nunca testemunhou uma operação humanitária desta magnitude. Ele foi voluntário para compor o primeiro contingente da Unidade Médica Expedicionária da Marinha (Umem) a chegar ao local.

“O que me fez ser voluntário foi o espírito de corpo e a oportunidade de ajudar a população do Rio Grande do Sul, inclusive a minha irmã, moradora do município de Rio Grande. Então, é com grande honra que estou participando desta missão”, conta Ludegards, que está entre os 18 primeiros militares da Umem que chegaram ao RS na noite da última terça-feira (7). Outra equipe de profissionais de saúde já está a caminho da cidade para reforçar as ações.

Histórico

A montagem do HCamp ficou a cargo da Unidade Médica Expedicionária da Marinha (Umem), que iniciou suas atividades operativas em 2010 e já foi empregada em situações de desastre dentro e fora do Brasil, como foi o caso do atendimento das vítimas de terremoto no Chile naquele mesmo ano, quando 48 militares realizaram mais de 13 mil atendimentos.

Além disso, em duas ocasiões distintas a Umem reforçou as ações da Defesa Civil no atendimento à população atingida por temporais na região Serrana do Rio de Janeiro: em 2011, no município Nova Friburgo, e em 2022, na cidade de Petrópolis. Em fevereiro do ano passado, a Umem participou da Operação Abrigo pelo Mar, com a instalação de um HCamp para prover auxílio à população do município de São Sebastião, São Paulo, que foi fortemente afetada pelas enxurradas e deslizamentos.

