Hospital de Clínicas de Porto Alegre abre mais cinco leitos dedicados ao coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Em julho, os 105 leitos previstos devem estar prontos. Foto: Clóvis S. Prates/HCPA

Na noite de sábado (20) foram abertos cinco novos leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva) no HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre, totalizando 51 dedicados à Covid-19. Nesta segunda-feira (22), outros cinco serão entregues e, ao longo do mês, mais leitos serão instalados, com a intenção de que, em julho, os 105 previstos estejam prontos. A estrutura é viabilizada com os R$ 57 milhões encaminhados pelo Ministério da Educação. O hospital trabalha também na disponibilização de profissionais para atuarem na área.

