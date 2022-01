Porto Alegre Hospital de Clínicas de Porto Alegre precisa de sangue O negativo e A negativo

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre busca doadores de sangue O negativo e A negativo.

Pela necessidade urgente, doadores do tipo O negativo podem se dirigir diretamente ao Banco de Sangue.

As demais doações devem ser agendadas no site do hospital ou no link bit.ly/sangueonline. O Banco de Sangue fica na Rua São Manoel, 543 – 2º andar.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h. No dia 2 de fevereiro não haverá coleta de sangue.

