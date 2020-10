Bem-Estar Hospital de Clínicas de Porto Alegre retoma consultas e inicia agendamento pelo site

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Foram 67 mil consultas que deixaram de acontecer. Foto: Divulgação/PMPA

O HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) está retomando as cerca de 67 mil consultas que deixaram de acontecer durante os meses mais críticos da pandemia. Elas agora poderão ser remarcadas por um sistema online.

No portal do paciente Meu Clínicas – http://meuclinicas.hcpa.edu.br, a partir do dia 20 de outubro, os pacientes que não puderam comparecer ou tiveram suas consultas canceladas em virtude da pandemia e que não tiveram outro atendimento pelo Ambulatório poderão agendar sua consulta. Quem se enquadrar nos critérios receberá uma mensagem de SMS e e-mail com um código localizador que dará acesso ao portal. Quem não receber, poderá entrar em contato pelo telefone (51) 3359-8260 e solicitar seu localizador.

Devido ao grande número de consultas por realizar, após o registro da solicitação, a equipe médica do Teleambulatório irá avaliar caso a caso. Os pacientes serão priorizados por gravidade antes de confirmar a data da consulta, bem como a modalidade mais adequada: presencial ou tele.

Desde março, o ambulatório foi reorganizado conforme os protocolos de prevenção ao coronavírus, e as consultas essenciais, como Oncologia, foram mantidas presencialmente, além de terem sido realizadas 32 mil teleconsultas em diversas especialidades.

Com tudo isso, o HCPA afirma que desenvolveu expertise em teleconsultas durante a pandemia, garantindo a manutenção dos cuidados de saúde e evitando agravamento de doença pela falta de atendimento. Outro benefício do sistema, segundo o hospital, é a redução de custos de deslocamento, pois cerca de 50% dos atendimentos são de moradores da região metropolitana ou do interior do Estado.

A instituição também informa que o sistema desenvolvido para a marcação conta com um rigoroso sistema de segurança de dados, para garantir a proteção do sigilo dos pacientes.

