O Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabriu nesta terça-feira (18) a emergência pediátrica. O setor está instalado, a partir de agora, no novo prédio da instituição. No novo local, a emergência irá contar com uma área exclusiva para atendimento de crianças com doenças respiratórias.

A área física é seis vezes maior, em comparação com a emergência anterior, conta com equipamentos modernos e ambientação especialmente desenvolvida para as crianças. No entanto, o espaço permanece com o mesmo número de leitos que a emergência anterior – são nove, no total.

No momento, a ala especial será destinada a receber casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. A construção da nova emergência pediátrica faz parte das obras do complexo. Já a decoração e a criação de um ambiente lúdico foram realizadas por meio de doações e projetos desenvolvidos pelo coletivo Arquitetos Voluntários. Para os profissionais, foi disponibilizada uma área de descompressão.

Agora, o acesso à nova emergência passa a ser feito pelos portões 2 e 4 para pedestres e pelo portão 3 para veículos.