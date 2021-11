Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre necessita de doações de sangue de todos os tipos

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As doações podem ser feitas em nome do HPS ao Hemocentro do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação As doações podem ser feitas em nome do HPS ao Hemocentro do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) está precisando de doações de sangue de todos os tipos.

De acordo com a enfermeira responsável pela Agência Transfusional do hospital, Jusiane Colvara, somente na última sexta (19), faltavam ao menos 21 bolsas do tipo O+ e três do tipo O- para manter o estoque mínimo. “Muitas vezes, as transfusões sanguíneas são essenciais para que vítimas de acidentes sobrevivam. Nós somos um hospital porta aberta 24 horas para emergências. Por isso, precisamos manter nossos estoques abastecidos”, explica.

As doações podem ser feitas em nome do HPS ao Hemocentro do Rio Grande do Sul, na avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Confira os requisitos para ser um doador

– Estar em boas condições de saúde

– Ter entre 16 e 69 anos (menores precisam ter autorização do responsável)

– Pesar mais de 50 kg

– Não estar em jejum

– Portar documento de identidade oficial com foto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre