Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Este tipo de procedimento necessita de tecnologias de última geração, como o aspirador ultrassônico, oferecidas pela instituição Foto: Gustavo Mansur/Arquivo/Divulgação Este tipo de procedimento necessita de tecnologias de última geração, como o aspirador ultrassônico, oferecidas pela instituição. (Gustavo Mansur/Arquivo/Divulgação) Foto: Gustavo Mansur/Arquivo/Divulgação

O Hospital Regional de Santa Maria fez a primeira cirurgia neurológica de alta complexidade, na quinta-feira (15), com um procedimento para a retirada de um tumor da base do crânio com invasão da órbita de um paciente. A cirurgia durou sete horas e foi realizada pelo chefe de Serviço do hospital, Rodrigo Tavares, e o neurocirurgião Gustavo Isolan, do serviço de Neurologia e Neurocirurgia contrato pelo hospital, com auxílio da equipe de enfermagem.

“São poucos lugares com capacidade para cirurgias desta complexidade no SUS”, disse Isolan. De acordo com ele, este tipo de procedimento necessita de tecnologias de última geração, como o aspirador ultrassônico, oferecidas pelo Hospital Regional.

Qualificação do atendimento

O procedimento se soma a outros serviços que ampliaram a qualificação do atendimento do hospital este ano. Em maio, foram iniciados os atendimentos em traumato-ortopedia de média complexidade. No final de julho, o atendimento de neurologia e neurocirurgia, além da abertura de mais 20 leitos. Em 17 agosto, duas cirurgias de bloqueio prolongado de sistema nervoso foram as primeiras de média complexidades realizadas nas duas especialidades na unidade.

“Foi uma cirurgia importante não só para o hospital como para o Estado, o que reforça a nossa posição como hospital de referência e o planejamento que desenvolvemos junto com a Secretaria da Saúde durante o ano para abrir novos serviços”, afirmou o diretor administrativo do hospital, Geison Farias.

Inaugurado em 2018, o Hospital Regional de Santa Maria é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) e referência na macrorregião centro-oeste do Estado.

O Hospital

Inaugurado em 6 de julho de 2018, o Hospital Regional de Santa Maria faz parte da rede do Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia. Entre os serviços médicos hospitalares oferecidos estão atendimento clínico, clínica cirúrgica e traumato/ortopedia.

A instituição tem caráter estratégico por identificar as necessidades médicas da população e realizar ações de promoção e de proteção, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde para a população de Santa Maria e região.

