Rio Grande do Sul Hospital de Taquara recebe R$ 3,8 milhões do Tribunal de Justiça para ampliação de serviços oncológicos

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

O recurso recebido pelo hospital permitirá a realização de 3.821 exames e 522 cirurgias. Foto: Itamar Aguiar/Ascom O recurso recebido pelo hospital permitirá a realização de 3.821 exames e 522 cirurgias. (Foto: Itamar Aguiar/Ascom) Foto: Itamar Aguiar/Ascom

O governo do Estado e o Hospital Bom Jesus, de Taquara, firmaram o primeiro termo aditivo ao contrato para ampliar o atendimento de oncologia. Serão destinados R$ 3,8 milhões à instituição para a realização de 3.821 exames e 522 cirurgias, totalizando 4.343 atendimentos.

O repasse faz parte do termo de cooperação de R$ 94 milhões repassados pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS), com o objetivo de reduzir o tempo de espera por atendimentos oncológicos no Estado, especialmente no pós-pandemia. A ação irá mobilizar 29 instituições de saúde, viabilizando a realização de 66.863 exames e 8.881 cirurgias.

O termo, firmado no Dia Internacional da Mulher, foi assinado pela secretária Arita Bergmann e pelo diretor da Associação Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dalmolin, que faz a gestão do hospital. A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Nogueira e a prefeita Sirley Bernardes assinaram como testemunhas.

Dados da equipe técnica da SES indicam que, até 2025, a expectativa é que o Estado tenha mais de 52 mil novos casos de câncer, dos quais 40% tendem a ser de mulheres que serão acometidas por câncer de mama. “A rede deve estar potente e organizada para podermos fazer frente aos desafios do diagnóstico precoce e da intervenção na hora certa”, completou Arita.

A desembargadora reafirmou o compromisso do Judiciário em parcerias e ações com foco no interesse público, como é o caso da aplicação dos recursos na área da saúde. “A saúde é direito de todos e dever do Estado. Os aportes financeiros destinados à oncologia possibilitarão o diagnóstico precoce e a qualidade dos atendimentos, assegurando qualidade de vida e saúde à população”, afirmou Iris.

