Porto Alegre Hospital Mãe de Deus lança Memorial da Gratidão por mobilização durante e após a enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na ocasião, será apresentado o Memorial da Gratidão, um espaço que ficará no subsolo marcando a corrente de solidariedade que ajudou o hospital a voltar a atender Foto: Divulgação HMD (Crédito: divulgação HMD) Foto: Divulgação HMD

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital Mãe de Deus realiza, nesta terça-feira (29), às 18h30min, um encontro especial de agradecimento a todos aqueles que se mobilizaram durante e após a enchente pela retomada da instituição, em Porto Alegre.

Na ocasião, será apresentado o Memorial da Gratidão, um espaço que ficará no subsolo marcando a corrente de solidariedade que ajudou o hospital a voltar a atender o mais rápido possível.

O momento de integração terá falas da direção do hospital, coquetel para convidados e a oliveira como um símbolo desse recomeço, com a entrega de um broche.

Retomada após a enchente

Com o subsolo submerso pela inundação que atingiu Porto Alegre no início de maio, comprometendo o fornecimento de energia e água do hospital, o Mãe de Deus concluiu, em 36 horas, a transferência dos 278 pacientes que estavam internados naquele momento.

A instituição, então, permaneceu fechada por mais de um mês. Atualmente, exceto pelo Centro Obstétrico, que tem previsão de ser retomado no primeiro semestre de 2025, todos os atendimentos e serviços do hospital funcionam normalmente.

Sobre o Hospital Mãe de Deus

Há 45 anos, o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, oferece soluções completas em saúde, diagnóstico e tratamento, com foco em atendimento humanizado, seguro e centralizado na resolução de cada caso. Excelência, proximidade e cuidado com o paciente e a constante modernização dos serviços são as diretrizes da instituição.

Referência no atendimento médico-hospitalar de alta complexidade, o Hospital Mãe de Deus é acreditado pela Joint Commission International, maior e mais antiga agência verificadora da qualidade e segurança em saúde do mundo, e, em 2024, ficou entre os 10 melhores hospitais do Brasil no World’s Best Hospitals, ranking da revista Newsweek.

É mantido pela instituição filantrópica Associação Educadora São Carlos, da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas.

Realiza atendimentos essencialmente privados ou por meio de planos de saúde, revertendo sua contrapartida filantrópica por meio de atendimentos SUS em suas unidades Hospital Santa Ana (Porto Alegre) e Hospital Santa Luzia (Capão da Canoa), bem como quatro Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Porto Alegre) – o que representa 70% do atendimento desta linha de cuidado da cidade. A AESC também conta com escolas no interior do RS e um Centro de Atendimento ao Migrante, na Serra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/hospital-mae-de-deus-lanca-memorial-da-gratidao-por-mobilizacao-durante-e-apos-a-enchente-em-porto-alegre/

Hospital Mãe de Deus lança Memorial da Gratidão por mobilização durante e após a enchente em Porto Alegre

2024-10-29