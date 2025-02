Rio Grande do Sul Hospital Moinhos de Vento recruta pacientes para pesquisas sobre lúpus e síndrome de Sjögren

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Os estudos clínicos buscam avaliar a eficácia de novos tratamentos para as doenças

Por meio do Instituto de Pesquisa, o Hospital Moinhos de Vento seleciona pacientes com LES (lúpus eritematoso sistêmico) e síndrome de Sjögren que desejam participar, como voluntários, de estudos clínicos. A pesquisa buscará avaliar a eficácia de novos tratamentos para essas doenças.

Com a campanha do Fevereiro Roxo, o mês é dedicado a conscientização sobre quatro doenças no Brasil, entre elas, o lúpus, que é uma doença autoimune crônica que pode afetar múltiplos órgãos e sistemas, como pele, articulações, rins e sistema nervoso.

Segundo o Ministério da Saúde, o lúpus eritematoso sistêmico atinge aproximadamente 70% dos pacientes com a doença no Brasil, principalmente as mulheres, sendo nove a cada dez participantes com risco mais elevado durante a idade fértil.

Já a síndrome de Sjögren, é uma condição autoimune que causa inflamação nas glândulas lacrimais e salivares. Os principais sintomas são os olhos secos, boca seca, fadiga e dores articulares. O casos mais graves podem afetar os pulmões, rins ou provocar complicações neurológicas. É estimado que, cerca de meio milhão de pessoas tenham o diagnóstico no país.

Os interessados em participar da pesquisa como voluntários devem se inscrever pelo link: https://redcap.link/voluntarios_hmv_lupus.

Estudo 1 – Lúpus eritematoso sistêmico (LES) Inicial

Critérios de inclusão:

● Adultos com LES diagnosticado nos últimos 2 anos;

● Doença ativa e resposta insuficiente às terapias atuais.

Estudo 2 – Lúpus eritematoso sistêmico (LES) Ativo

Critérios de inclusão:

● Diagnóstico de LES há pelo menos 24 semanas;

● Sintomas ativos, como artrite ou manifestações cutâneas.

Estudo 3 – Lúpus eritematoso sistêmico (LES) Ativo

Critérios de inclusão:

● Adultos com LES diagnosticado há pelo menos 24 semanas;

● Doença ativa com sintomas, como artrite ou erupções cutâneas;

● Uso prévio de terapias padrão de base, com dose estável por pelo menos 4 semanas antes da inclusão.

Estudo 4 – Síndrome de Sjögren Ativa

Critérios de inclusão:

● Diagnóstico há até 10 anos com atividade moderada a grave;

● Sem complicações severas, como vasculite grave ou doença pulmonar/renal avançada.

