Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Para reforçar a equipe multiprofissional do hospital, a instituição realizou a contratação de médicos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Foto: José Luís Zasso/SES Para reforçar a equipe multiprofissional do Hospital Regional de Santa Maria, a instituição realizou a contratação de médicos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. (Foto: José Luís Zasso/SES) Foto: José Luís Zasso/SES

O Hospital Regional de Santa Maria inaugurou um ambulatório voltado à população idosa. O novo ambulatório é o primeiro do Rio Grande do Sul focado no público idoso, tendo em vista o alto impacto das condições crônicas na saúde das pessoas, juntamente ao processo de envelhecimento da população.

O ambulatório terá quatro funções principais: assistencial, matriciamento, educação permanente para a Atenção Primária em Saúde e pesquisa clínica operacional. Para reforçar a equipe multiprofissional do Hospital Regional de Santa Maria, a instituição realizou a contratação de médicos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. A inclusão da Linha de Cuidado da Pessoa Idosa no Regional permitirá a atenção ampliada e integral a essa população. A expectativa é de uma oferta de 190 consultas por mês no novo ambulatório.

Estima-se que 15% dos idosos, ao serem submetidos à avaliação multidimensional, são classificados como “frágeis”, ou seja, necessitariam de ambulatório especializado para auxiliá-los no cuidado e melhoria da qualidade de vida. Em 2020 a população idosa já representava 18,77% dos gaúchos, totalizando 2.143.707 pessoas.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou o pioneirismo do Hospital Regional em criar o Ambulatório do Idoso e agradeceu a equipe do Hospital por ter transformado o projeto em realidade. “É de suma importância o atendimento especializado voltado à população idosa, com a qualificação dos profissionais e das equipes”, destacou a secretária.

