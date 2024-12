Geral Hospital São Lucas da PUC fecha emergência por 18 dias para reformas estruturais

O piso da emergência SUS (Sistema Único de Saúde) foi danificado em decorrência de eventos climáticos ao longo de 2024. (Foto: Divulgação)

De 2 a 18 de janeiro, o Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) vai interromper o acesso a demandas espontâneas para reformas estruturais urgentes no piso da emergência SUS (Sistema Único de Saúde), danificado em decorrência de eventos climáticos ao longo de 2024, que comprometeram o processo de higienização e desinfecção da unidade. Os atendimentos serão feitos exclusivamente por meio de encaminhamentos referenciados.

Para minimizar os impactos, a instituição definiu ações específicas, como a interdição temporária de dez leitos fixos da emergência, manutenção de atendimentos via Sistema de Gerenciamento de Internações (Gerint), com gestão e critérios definidos pelo hospital, além de estabelecer horários para aceitação de pacientes, evitando longos períodos de espera. Os encaminhamentos de vagas serão feitos diretamente a Unidades de Internação ou UTIs, conforme necessário, e serão disponibilizados, ainda, 40 leitos de enfermaria clínica para atender a retaguarda da emergência.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, a obra será conduzida de forma a causar o menor impacto possível às pessoas. “Buscamos sobretudo a segurança de pacientes e colaboradores da instituição.” Já o Hospital reforça seu compromisso com o atendimento seguro e de qualidade à população e destaca que a manutenção é essencial para seguir proporcionando aos pacientes um ambiente cada vez melhor.

Os três locais de pronto-atendimento de Porto Alegre – PAs Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul – e a UPA Moacyr Scliar também estarão de sobreaviso às demandas que surgirem no período.

Banco de sangue

Em outra frente, o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) precisa de doações de sangue, especialmente do tipo O, tanto positivo quanto negativo. Para doar, as pessoas devem preferencialmente fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 3289-7658 (WhatsApp).

O banco de sangue funciona das 8h às 12h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e das 13h às 17h, nas terças e quartas-feiras, no segundo andar do HPS, no Largo Teodoro Herzl, s/nº – Bom Fim. O local tem capacidade para atender de 16 a 20 pessoas por dia.

O material coletado é rigorosamente testado, e o processamento do sangue é feito no Hemocentro do Estado.

Condições para doar sangue:

– Estar em boa condição de saúde.

– Pesar mais de 50 quilos.

– Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 precisam de autorização de um responsável).

– Ter dormido no mínimo seis horas nas últimas 24 horas.

– Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres).

– Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue.

– Não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis.

– Apresentar documento oficial com foto.

