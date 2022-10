Rio Grande do Sul Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, inaugura Unidade de Oncologia Pediátrica

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Essa é a maior unidade dessa especialidade do interior do Estado. Foto: HSVP/Divulgação Essa é a maior unidade dessa especialidade do interior do Estado. (Foto: HSPV/Divulgação) Foto: HSVP/Divulgação

Foi inaugurada, em Passo Fundo, a Unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo. Houve investimento do Estado na ordem de R$ 1,2 milhão entre obra e aquisição de equipamentos.

O público-alvo beneficiado pela nova unidade são crianças e adolescentes até 19 anos, de Passo Fundo e outros 225 municípios, de oito Coordenadorias Regionais de Saúde. São 24 novos leitos, incluindo enfermaria, quartos semiprivativos e apartamentos, além de sala de convivência. É a maior unidade dessa especialidade do interior do Estado. De acordo com o presidente do São Vicente de Paulo, José Miguel Rodrigues da Silva, cerca de 100 crianças e adolescentes são atendidos por semana na instituição.

A secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, disse que “o recurso é fundamental para viabilizar o serviço e só percebemos o valor real dos investimentos quando olhamos individualmente o impacto para cada pessoa atendida aqui”.

UBS Amiga do Idoso

Em Passo Fundo, também foi realizada a entrega do Selo Bronze Unidade Básica de Saúde (UBS) Amiga do Idoso a 21 estabelecimentos municipais de saúde da região.

O selo será conferido às UBSs que se destacarem por desenvolver ações direcionadas à promoção do envelhecimento saudável e instituir percursos nas redes de atenção e proteção às pessoas idosas.

Enfermeira da UBS de Serafina Corrêa, Marla Regina Pavoni Gallina, afirmou que o selo vem para colocar metas e desafios. Em seu município, já foi realizada a avaliação em mais de 300 idosos. “Muitos deles nunca tinham sido vistos, e, por meio desta avaliação, descobrimos pessoas com doenças que nem sabiam que tinham, como diabetes e câncer de boca”, disse.

