Hospital Universitário de Santa Maria abre inscrições para testes de vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Voluntários selecionados passarão por, no mínimo, seis consultas, receberão duas doses de teste da vacina e serão monitorados por um ano Foto: Divulgação Voluntários selecionados passarão por, no mínimo, seis consultas, receberão duas doses de teste da vacina e serão monitorados por um ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Hospital Universitário de Santa Maria, na Região Central do Estado, passa a receber o contato de interessados em serem voluntários do teste da vacina contra a Covid-19. Mil pessoas que atuem nas áreas de saúde, segurança pública, comércio e transporte público vão receber a dose de teste da vacina produzida pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, com a empresa AstraZeneca.

Os voluntários precisam ter mais de 18 anos, alta exposição ao vírus, e não podem estar em tratamento contra o câncer, já ter sido infectado pelo coronavírus, ser alérgico a paracetamol ou a vacinas e, no caso das mulheres, não podem estar grávidas.

Os interessados devem fazer contato por WhatsApp pelo número (55) 99163-6454. Os selecionados terão consulta marcada antes de receber a primeira dose. A segunda será aplicada depois de 30 dias. Os testes em Santa Maria começaram em 28 de setembro, quando 50 profissionais da saúde receberam a vacina. Os voluntários serão monitorados por um ano.

