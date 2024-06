Rio Grande do Sul Hospital Veterinário da Ulbra inicia castração de animais de abrigos

A cidade tem o maior número de animais abrigados no Rio Grande do Sul.

A Ulbra começa nesta quinta-feira (20) a castração de cães e gatos que estão em abrigos de Canoas (RS). A cidade tem o maior número de animais abrigados no Rio Grande do Sul. São 8.141 em 71 locais. Isso representa 43,13% dos 18.873 bichos que estão em abrigos em todo o Estado. O Hospital Veterinário da Ulbra é uma referência em cirurgias, incluindo castrações, e dispõe de um amplo espaço para a realização de procedimentos em grande escala.

“A realização de castrações no HV da Ulbra é de fundamental importância para controlar a proliferação indesejada de animais, o que contribui significativamente para a redução da transmissão de doenças”, garante o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ulbra Canoas, Jean Carlos dos Reis Soares. A Ulbra faz parte do Plano de Ações de Resposta à Fauna, do governo do Estado, que propõe a articulação entre as esferas municipal, estadual e federal e o terceiro setor.

