Porto Alegre Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, será tema de audiência pública na Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Deputados discutirão o papel estratégico da instituição de saúde localizada na Zona Sul da cidade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Em reunião on-line nesta quarta-feira (7), a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou requerimento do deputado Thiago Duarte (União Brasil) para que o Hospital Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, seja tema de audiência pública no Parlamento. Não foi divulgada a data do encontro.

No foco da iniciativa está o debate do papel estratégico da instituição, bem como sua viabilização e pertinência na implementação de programa de saúde pública voltado ao Extremo-Sul da cidade.

Participaram da conversa a presidente da comissão temática, Zilá Breitenbach (PSD), e seus colegas Gerson Burmann (PDT), Fran Somensi (Republicanos), Kelly Moraes (PL), Pepe Vargas (PT), Luiz Henrique Viana (PSDB), Silvana Covatti (PP) e Vilmar Lourenço (PP).

O Hospital Vila Nova foi fundado em 1965, em decorrência da necessidade de oferta de atendimentos à população da Zona Sul da capital gaúcha. Em 2002, a instituição modificou seu status oficial para Associação Hospitalar Vila Nova.

A entidade é particular mas sem fins lucrativos. Atualmente, presta 100% de seus serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O presidente é Dirceu Beltrame Dal’Molin, tendo como vice Heldebrando Flores.

Maternidades

Também nesta quarta-feira, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Parlamento gaúcho realizou audiência pública para tratar do fechamento progressivo de maternidades em hospitais do Rio Grand do Sul.

Conforme dados apresentados na sessão por entidades do setor, 332 dos 497 municípios do Estado (68%) não dispõem de leitos com da modalidade. Dentre os motivos para esse déficit estaria o fato de que os tratamentos de alta complexidade remuneram melhor as instituições de saúde.

(Marcello Campos)

