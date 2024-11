Porto Alegre Hotéis registram aumento nas hospedagens após a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

A ocupação no mês ficou em 50,74% e, em setembro, 42,94% Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

A rede hoteleira de Porto Alegre registrou aumento de 13% nas hospedagens após a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em outubro. A ocupação no mês ficou em 50,74% e, em setembro, 42,94%. Os dias de maior pico foram, exatamente, os da semana de reabertura do Salgado Filho, de 21 a 26 de outubro.

Após uma queda considerável no turismo em geral em decorrência da enchente que ocasionou o fechamento do aeroporto por mais de cinco meses, o setor hoteleiro registrou apenas 31,16% em maio. Porto Alegre possui 149 hotéis e outras 157 formas de hospedagem, como pousadas e pensões.

“A Capital voltou a comemorar os bons números no turismo. Para os hotéis, outubro foi o melhor mês desde a enchente. A economia foi fortemente impactada pela suspensão do aeroporto”, pondera a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Segundo a Fraport, no dia 19 de dezembro a pista do Salgado Filho receberá o primeiro pouso internacional.

Em 2023, cerca de 7,5 milhões de passageiros e 38,8 mil toneladas de cargas passaram pelo Salgado Filho. Um em cada oito empregos gerados em 2023 estiveram ligados à área do turismo.

